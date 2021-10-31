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أخبار محلية > بقيمة استثمارات 500 مليون ريال.. اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي
01/11/2021   1:08 ص

بقيمة استثمارات 500 مليون ريال.. اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي

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وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الأحد)، اتفاقية مع شركة ميرسك العربية السعودية؛ لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تفوق 500 مليون ريال.

وأوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن المنطقة اللوجستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث، لافتاً إلى أن المنطقة اللوجستية ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50% وإيجاد فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أكد رئيس “موانئ” عمر بن طلال حريري، أن هذه المنطقة اللوجستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي.

بقيمة استثمارات 500 مليون ريال.. اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي

أخبار محلية
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