نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وفـاة مواطن كان يبحث عن الذهب داخل حفرة عميقة في تبوك
01/11/2021   1:07 ص

وفـاة مواطن كان يبحث عن الذهب داخل حفرة عميقة في تبوك

+ = -
1470

كشفت مصادر عن وفاة مواطن في منطقة تبوك، كان يبحث عن الذهب المدفون في حفرة عميقة، إذ غمرته الرمال داخلها وأودت بحياته.

وبينت المصادر لـ”أخبار 24″ أن بعض الأشخاص اندفعوا وتكالبوا على “التنقيب الممنوع” للبحث عن الذهب المدفون في المنطقة، ليتوفى مواطن داخل حفرة عميقة، ولم يتمكن أصدقاؤه من إخراجه إلا بعد أن فارق الحياة.

وأكدت أن أعمال الحفر للبحث عن المتوفى استمرت ساعات طويلة لإخراجه، مشيرة إلى أنه على إثر هذه الحادثة تم إيقاف خمسة أشخاص، أربعة منهم في العقد السادس، وشخص يبلغ من العمر 70 عامًا، وتمت إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة.

وفـاة مواطن كان يبحث عن الذهب داخل حفرة عميقة في تبوك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182495.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.