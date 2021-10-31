وفـاة مواطن كان يبحث عن الذهب داخل حفرة عميقة في تبوك

كشفت مصادر عن وفاة مواطن في منطقة تبوك، كان يبحث عن الذهب المدفون في حفرة عميقة، إذ غمرته الرمال داخلها وأودت بحياته.
وبينت المصادر لـ”أخبار 24″ أن بعض الأشخاص اندفعوا وتكالبوا على “التنقيب الممنوع” للبحث عن الذهب المدفون في المنطقة، ليتوفى مواطن داخل حفرة عميقة، ولم يتمكن أصدقاؤه من إخراجه إلا بعد أن فارق الحياة.
وأكدت أن أعمال الحفر للبحث عن المتوفى استمرت ساعات طويلة لإخراجه، مشيرة إلى أنه على إثر هذه الحادثة تم إيقاف خمسة أشخاص، أربعة منهم في العقد السادس، وشخص يبلغ من العمر 70 عامًا، وتمت إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة.