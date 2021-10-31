نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” حفل زواج جماعياً لعدد 100 شاب وعدد 160 فتاة من أبناء الجمعية، تحت شعار “فرحة عريس”.
وبدأ حفل الزواج الجماعي بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الجمعية، التي ألقاها المهندس محمد الياسين مدير عام الجمعية.
وعقب ذلك انطلقت فعاليات “فرحة عريس”، التي تضمنت أوبريتاً شعرياً، وعرضاً مرئياً عن مسيرة الزواج في “إنسان”، ثم العرضة النجدية.
وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات والأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعي، والتقاط الصور التذكارية، والدعوة لتناول وجبة العشاء.
وفق “أخبار 24”.