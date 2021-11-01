تسهيلا واختصاراً على المستفيدين.. تطبيق “صحتي” يتيح خدمة الاستشارات الطبية

أتاحت وزارة الصحة، خدمة الاستشارات الطبية عبر تطبيق “صحتي”، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وقالت الوزارة إن خدمة الاستشارات الطبية أصبحت متاحة عبر تطبيق “صحتي” بكل يُسر، وذلك تسهيلًا للمستفيدين في التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور إلى العيادة، واختصارا لطريقهم.
ويقدم “صحتي” يقدم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويوفر العديد من الخدمات مثل: فحوصات فيروس “كورونا”، وحجز المواعيد، والبحث عن الدواء، والاطلاع على قائمة الأدوية، والإجازات المرضية، والوصفة الإلكترونية، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة التابعين، والمؤشرات الحيوية، والفحص المدرسي. وفق “أخبار 24”.