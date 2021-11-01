فريق بحثي بجامعة الملك فيصل يحصل على براءة اختراع في مجال “مثبطات الإنزيمات”

حصلت جامعة الملك فيصل على براءة اختراع جديدة في مجال مثبطات الإنزيمات وعلاج الالتهاب والأمراض المناعية والسرطان.
وتوصل فريق بحثي من كلية العلوم مكون من الدكتور عبدالله الزهراني، والدكتور حمزة هنية، من اكتشاف ببتيدات جديدة مثبطة لإنزيم “أريدا”، والذي له دور هام في تنشيط الالتهاب ومرض السرطان والأمراض المناعية، وتتميز المثبطات الجديدة بكفاءتها العالية وقدرتها على تثبيط الإنزيم عند مستويات قليلة جدًّا.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن هذا المنجز العلمي الجديد سيفتح أفقًا جديدًا في مجال علاج الأمراض، تأكيدًا لدور الجامعة في إثراء المجال الصحي بالأبحاث العلمية الرصينة في إطار هويتها المؤسسية التي تمثل الصحةُ أحد أبرز مجالاتها.
من جانبه، قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، إن الجامعة شهدت مؤخرًا تطورًا كبيرًا في مجال البحث العلمي من حيث عدد وجودة البحوث المعتمدة في قواعد البيانات العالمية، نتيجة التخطيط الطموح، والاستفادة القصوى من موارد الجامعة وتوظيفها بما يسهم في خدمة التنمية الوطنية.
وفق “أخبار 24”.