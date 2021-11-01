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أخبار محلية > “الحبوب” تنهي ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام
01/11/2021   1:17 م

“الحبوب” تنهي ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام

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أكملت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2021م بكمية تجاوزت 1.2 مليون طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد الفارس اليوم (الإثنين)، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأضاف أن وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها سيكون خلال الفترة (يناير – أبريل 2022م) بواقع 20 باخرة، 8 منها لميناء جده الإسلامي، و6 بواخر لميناء ينبع التجاري، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان، مبينا أنه تمت دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

وبترسية الدفعة السادسة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 3.4 مليون طن قمحا مستوردا، فيما تم شراء نحو 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو 4 ملايين طن، منها نحو 1.3 مليون طن سيتم توريدها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي القادم.

“الحبوب” تنهي ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام

أخبار محلية
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