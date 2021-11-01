“الصناعات الغذائية” بالخرج يفتح باب القبول لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

أعلن معهد الصناعات الغذائية بالخرج بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثاني والتي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية الإنتاج الغذائي، وصيانة معدات الإنتاج، وتقنيات المزارع، والمحاسبة التقنية، من خلال الرابط.
واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.
وأوضح أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين، بالإضافة إلى حصول الخريج على راتب شهري من 5500 إلى 7300 ريال.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن معهد الصناعات الغذائية، يُعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة المراعي، وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف”.