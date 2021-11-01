“الزكاة” توضح آلية استرداد ضريبة التصرفات العقارية حال عدم إتمام البيع

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك آلية استرداد ضريبة التصرفات العقارية في حال التراجع عن قرار البيع وعدم إتمام الإفراغ.
وأكدت الهيئة أنه في حال تم سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية، ولم يتم الإفراغ وتم التراجع عن قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية وسيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب “الآيبان” الذي تم السداد منه.
وأبانت أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن) للمواطن، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي فيتحملها المواطن المستفيد بنسبة 5%.وفق “أخبار 24”.