“البيئة” تحدد شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة بمنطقة الدرع العربي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة التي تعتمد في الري على المياه المتجددة بمنطقة الدرع العربي.
وشددت “الوزارة” خلال ورشة عمل نظمتها تحت عنوان “شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة التي تعتمد في الري على المياه المتجددة”، على ضرورة أن يكون مصدر الخضار من مزارع تقع في منطقة الدرع العربي، والتي تمثل مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وهي المناطق التي تتوفر فيها مصادر المياه المتجددة.
وأوضحت أنه سيتم السماح بالتصدير للمزارع الواقعة في المناطق المشتركة بين منطقة الدرع العربي، والرف الرسوبي بمناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، وتبوك، ونجران، بحيث تقوم وكالة المياه بالوزارة بالتأكد من وقوعها في منطقة الدرع العربي، فيما لا يتم السماح بتصدير المنتجات الزراعية الواقعة في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية؛ لوقوعها بمنطقة الرف الرسوبي. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنها ستعتمد -وفقًا للضوابط والشروط-، الجهات الراغبة في التصدير ضمن الفئات المسموح لها بذلك، وهي المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة التزام الجهة الراغبة في التصدير بالشراء والتعاقد بشكل مباشر من المزارع المنتجة.