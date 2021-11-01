احذر.. خطأ شائع يرتكبه البعض عند الاستحمام وقد يكون “ضارًا”

يساعد الاستحمام اليومي في تغذية البشرة وتهدئة العقل، وقد يضر بصحتك في حال كان الاستحمام يتم طريقة خاطئة.
وأوضح الصيدلاني المشرف في “ميديسين دايركت”، حسين عبده، أن هناك خطأ شائعا يقع فيه البعض عند الاستحمام دون أن يدروا أن ذلك يضر بصحتهم، وهو الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة، خاصة إذا تم ذلك في صباح يوم بارد وقبل العمل.
وأضاف “عبده”، وفقا لـ”إكسبريس”، أن المياه تساعد في إزالة العرق والأوساخ بالجسم لكن الوقوف تحت الماء الساخن لفترة طويلة يجعل البشرة تفقد رطوبتها التي تجعلها ناعمة، وقد تتفاقم المشكلة وتبدأ المعاناة من تهيج الجلد وجفافه أو الشعور بالحكة، أو احمرار الجلد.
وأوصى بألا يستغرق المرء عند الاستحمام مدة 10 دقائق، وأن تكون درجة حرارة الماء معتدلة لا باردة جدًا أو ساخنة للغاية، كما شدد على عدم غسل الشعر بالشامبو بشكل يومي، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الشعر لزيوته الطبيعية التي يحتاجها ليبقى قويا، كما أن الغسل المستمر للشعر قد يجعل فروة الرأس جافة، ومن ثم ظهور قشرة الرأس.وفق “أخبار 24”.