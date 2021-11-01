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أخبار محلية > وزير “المالية”: حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة
01/11/2021   1:19 م

وزير “المالية”: حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة

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قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه لا يوجد حالياً أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة، ولن يتم النظر فيها قبل أن تستعيد المالية العامة عافيتها.

وأوضح الجدعان وفقا لـ”قناة الشرق”، أن الهدف من زيادة الضريبة هو التعامل من الصدمة الكبيرة التي عانت منها دول العالم والمملكة خلال فترة الجائحة.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في لقاء تلفزيوني سابق إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، وجاء لتلافي قرارات أقسى، مبينا أنه قد يستمر لسنة وكحد أقصى 5 سنوات.

وفق “أخبار 24”.

وزير “المالية”: حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة

أخبار محلية
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