وزير “المالية”: حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه لا يوجد حالياً أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة، ولن يتم النظر فيها قبل أن تستعيد المالية العامة عافيتها.
وأوضح الجدعان وفقا لـ”قناة الشرق”، أن الهدف من زيادة الضريبة هو التعامل من الصدمة الكبيرة التي عانت منها دول العالم والمملكة خلال فترة الجائحة.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في لقاء تلفزيوني سابق إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، وجاء لتلافي قرارات أقسى، مبينا أنه قد يستمر لسنة وكحد أقصى 5 سنوات.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ”الشرق”: حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة، وهدفها كما قال ولي العهد التعامل مع آثار الجائحة، ولن يتم النظر فيها قبل أن تتحسن المالية العامة@MAAljadaan@NourAmache#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/NpSf01ency
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) October 31, 2021
وفق “أخبار 24”.