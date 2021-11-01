بالفيديو.. فؤاد أنور: فهد الهريفي يتملص من كلامه.. وأدعو له بالهداية

واصل نجم فريق النصر، والمنتخب الوطني السابق، فؤاد أنور، هجومه على اللاعب السابق فهد الهريفي، بعدما انتقد الأخير مستوى لاعبي النصر في مباراتهم الأخيرة أمام الفيحاء، بالجولة العاشرة من دوري المحترفين.
ودخل نجما الكرة السابقان فؤاد أنور وفهد الهريفي، في مشادة وجدال عبر حسابيهما في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد الحديث عن تراجع مستوى النصر الأخير في دوري المحترفين.
وقال فؤاد أنور، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”: “من وجهة نظيري، التغريدة التي نشرتها المقصود فيها فهد الهريفي، وأتوقع أن التغريدة كانت شافية ووافية بالنسبة لي على الأقل”.
وتابع فؤاد أنور: “فهد دائما يتكلم كلام ثم يتملص منه، لذلك أدعو له بالهداية إن شاء الله.. نحن بشر والنجوم مثلهم مثل أي شخص عادي، وأنا كنت المقصود في تغريدة فهد الهريفي، والجميع يعلم أسلوبه لذلك قمت بالرد عليه”. وفق “أخبار 24”.
وكان “الهريفي”، قال في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي” ردا على هجوم فؤاد أنور عليه: “أنا متفاجئ ومصدوم.. ولكن أنا أعذره لأنه قد يكون عنده أي شيء.. 60% مما أقوله وأطرحه يصادق عليه القدر”.
فؤاد أنور – لاعب الشباب والنصر السابق :
أنا المقصود في تغريدة “فهد الهريفي” الذي يتملص من كلامه
“أدعو له بالهداية” ..
الحصاد الرياضي …@FuadAnwar06 pic.twitter.com/Dlx1sRkA5Z
— برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 31, 2021