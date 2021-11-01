مؤقتة ولها آثار جانبية.. “مستشفى الملك خالد” يجيب عن الاستفسارات الخاصة باستخدام قطرات “فيويتي” البديلة للنظارة

أجاب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن الاستفسارات الخاصة حول استخدام قطرات “فيويتي” الأمريكية لتحسين النظر والتي أجازتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا، مبيناً أنها مؤقتة ولها آثار جانبية ولا تصلح مع قيادة السيارة.
وقال المستشفى في بيان، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت موافقتها على استخدام قطرات فيويتي لتحسين النظر مؤقتا في حالات طول النظر الشيخوخي، والذي يتم عادة استخدام نظارات القراءة فيه لتحسين النظر.
وأوضح أنه حسب ما نشر، فإن الموافقة جاءت بناء على نتائج الدراستين اللتين أجريتا على 750 مشاركًا أعمارهم بين 40 و50 عاما، وأكدتا أن القطرة تحسن الرؤية القريبة في ظروف الإضاءة الخافتة، وأنها تعمل خلال 15 دقيقة، وقد يستمر تأثيرها المؤقت إلى 6 ساعات.
وأضاف أنه حرصا على الإجابة عن العديد من التساؤلات حول قطرات (فيويتي)، فإنها توضح أن المادة الفعالة في القطرة (بايلوكاربين) معروفة من سنوات ولها استخدامات متعددة ومنها تضييق بؤبؤ العين وتستخدم أحيانا في علاج حالات ارتفاع ضغط العين.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن التحسن المذكور في نشرة القطرة هو مؤقت وليس علاجًا نهائيًا لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر ولا يعني الاستغناء عن نظارة القراءة، وأنها مثل أي مستحضر طبي، فإن هذه القطرة تسبب آثارا جانبية لدى بعض الأشخاص ومنها: الصداع، واحمرار العين، وقد تؤثر على الرؤية البعيدة في الإضاءة الخافتة.
وأشار إلى أن من أهم ما ذكر في نشرة القطرة؛ هو التحذير وأخذ الاحتياط في القيادة الليلية والأنشطة الخطرة التي تتم في الإضاءة الخافتة، وأنه مثل أي مستحضر جديد، يحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسات للتأكد من فعاليته كما ذكر في الدراسات الأولية.