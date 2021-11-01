بالفيديو.. محمد نور: هذا هو الفرق بين “بيريرا” و”تاليسكا”

كشف نجم فربق الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، عن الفرق بين محترف فريق الهلال، اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، ومحترف فريق النصر، أندرسون تاليسكا، بعد مرور 10 جولات من بطولة دوري المحترفين.
وقال محمد نور، في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “بيريرا منذ قدومه إلى الهلال وهو يلعب مع الفريق كاملا، ووسط 11 لاعباً مميزاً داخل الملعب، عكس تاليسكا الذي يلعب بمفرده في النصر”.
في المقابل علق محمد نور على التعادل بين فريقي الهلال أمام نظيره الأهلي موضحاً: “المباراة كانت قوية بين الفريقين، والهلال كان مسيطراً على مجريات المباراة في بدايتها، ولاعبيه كانوا متحمسين ويلعبون بأريحية داخل الملعب”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “الأهلي أهدر عدداً كبيراً من الفرص، ويرجع ذلك لعدم مساعدة السومة وغريب، كما أن الفريق الأهلاوي كان يفتقد للكثافة العددية داخل الملعب أثناء الهجمات”.
محمد نور : هذا هو الفرق بين بيريرا وتاليسكا#ملعب_SBC pic.twitter.com/2KqpEsuU9S
— #ملعب_SBC (@sbcsport) October 31, 2021
محمد نور : لا توجد مساعدة من لاعبين الأهلي#ملعب_SBC pic.twitter.com/NUS5bwlVVx
— #ملعب_SBC (@sbcsport) October 31, 2021