“صندوق التنمية ” يوقع اتفاقية مع “العقاري” لتمويل محفظته بـ 10 مليارات ريال

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اتفاقية شراكة تمويلية، تُعد الأولى من نوعها، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال.
وأوضح الصندوق أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للصندوق، وزيادة السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة، وخفض تكلفة التمويل على الأسر السعودية، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030م، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الداعمة لأهداف وخطط “الصندوق العقاري” المستقبلية لتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة في سوق التمويل العقاري السكني بهدف تلبية احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني” ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم. وفق “أخبار 24”.
وبيَّن أن الشراكة التمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل ستمكّن الصندوق من تحقيق مستهدفاته وتعزيز استدامة دعم الأسر السعودية، لافتاً إلى تقديم الصندوق أكثر من 560 ألف قرض عقاري مدعوم (من يونيو 2017م حتى الربع الثالث 2021م) ضمن برنامج القرض المدعوم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضاً مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% بقيمة 500 ألف ريال، لتلبية رغبات مستفيدي “سكني” وتطلعاتهم، بخيارات تتنوع بين القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي، ولشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية.