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أخبار محلية > بالفيديو.. هذه الأدوات تشير إلى تعاطي صاحبها للمخدرات
01/11/2021   10:49 م

بالفيديو.. هذه الأدوات تشير إلى تعاطي صاحبها للمخدرات

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استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم (الاثنين)، بعض الأدوات التي قد تكون بمثابة مؤشرات واضحة لاحتمال استعمال صاحبها للمخدرات.

وأوضحت أن هذه الأدوات تشمل مخلفات وبقايا السجائر، ومقصاً عليه آثار حروق، ومطاطاً ضاغطاً للوريد، وملعقة وإبرة حقن، وورق لف السجائر، وشفرة موس حلاقة.

وأكدت أنه على الرغم من كون وجود هذه الأدوات لا يعني الجزم بأن صاحبها يتعاطى المخدرات، فإنها مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هذه الأدوات تشير إلى تعاطي صاحبها للمخدرات

أخبار محلية
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