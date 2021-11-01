خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم

أصدر الديوان الملكي بياناً اليوم (الإثنين) قال فيه إن خادم الحرمين الشريفين دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ حسب تقويم أم القرى، تأسياً بسنة نبينا محمد ﷺ .
وأهاب البيان بالجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو.
وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله ﷺ، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه. وفق “أخبار 24”.