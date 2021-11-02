حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن تكون السماء صحوا إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأضاف أنه يتوقع كذلك أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يتخللها سحب رعدية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها. وفق “أخبار 24”.