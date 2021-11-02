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أخبار محلية > الأرصاد: الأسبوع المقبل نشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة.. وهذا موعد أولى الحالات الجوية الممطرة
02/11/2021   8:26 ص

الأرصاد: الأسبوع المقبل نشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة.. وهذا موعد أولى الحالات الجوية الممطرة

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استعرض المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم (الاثنين)، ملامح حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة الإخبارية، أنه بدءًا من الأسبوع القادم، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على المملكة، مشيرًا إلى أن منتصف الأسبوع المقبل سيشهد أولى الحالات الجوية التي تشمل هطولًا للأمطار.

وأشار إلى أن هذه الحالة الجوية تشمل المناطق الغربية وسواحل مكة المكرمة والقصيم وحائل، بالإضافة إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، موضحًا أن دخول فصل الشتاء أرصاديًا يكون مع بداية ديسمبر، وفلكيًا في 22 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.

الأرصاد: الأسبوع المقبل نشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة.. وهذا موعد أولى الحالات الجوية الممطرة

أخبار محلية
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