“الداخلية”: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 15.3 ألف مخالف، منهم أكثر من 7 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 6 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و1734 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 278 شخصًا، 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 18 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أنه جرى ضبط 17 شخصاً متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 88 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 78.6 ألف رجل، و9.3 ألف امرأة.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 72 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3764 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف. وفق “أخبار 24”.