وفاة عميد أسرة “الربيعة” والد الدكتور عبدالله الربيعة

توفي والد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة.
ونعت أسرة الربيعة اليوم (السبت)؛ عميدها الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة، سائلة المولى عز وجل له المغفرة والرحمة وان يسكنه فسيح جناته.
وأبانت أن الصلاة على جثمانه ستقام عقب صلاة عصر اليوم بمسجد الجوهرة البابطين، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.
ونعى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عمه الشيخ عبدالعزيز بن محمد الربيعة، سائلاً الله له المغفرة والرحمة.
توفي عميد أسرة الربيعة العم عبدالعزيز بن محمد الربيعة. أسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يجعل ما قدم من خير أجر له عند الله، وأن يجمعنا جميعاً في أعلى منازل الجنة.
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) November 6, 2021
وفق “أخبار 24”.