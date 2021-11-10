بالصور والفيديو.. وزير “الداخلية” يطلق عدداً من ظباء الريم والمها العربي في محمية الملك عبد العزيز الملكية

أطلق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم (الأربعاء)، 70 من ظباء الريم، و20 من المها العربي “الوضيحي” في محمية الملك عبد العزيز الملكية.
وجاء إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية في إطار جهود المحمية لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، كونها تمثل جزءًا من التراث الحضاري والتراث الطبيعي للمملكة.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وزير الداخلية يرأس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، والتي تبلغ مساحتها 15.7 ألف متر مربع.
فيديو | الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يتفقد محمية الملك عبدالعزيز الملكية ويطلق عدداً من ظباء الريم والمها العربي#الإخبارية pic.twitter.com/IUp0mX3Sts
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 10, 2021