“التعليم”: 7 آلاف طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي ينهون اختبارات “PIRLS” في 177 مدرسة

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، انتهاء أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي من أداء الاختبار الدولي للفهم القرائي ” PIRLS”، الذي استمر لـ 3 أيام، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2021م.
وأوضحت أن الاختبارات أقيمت حضوريًا في 177 مدرسة بمناطق ومحافظات المملكة، تحت إشراف منظمة التحصيل التربوي ” IEA”، وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، مبينة أن طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي شاركوا بصفة استثنائية هذا العام بدلاً من طلبة الصف الرابع بسبب جائحة كورونا.
وتهدف المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلّم، وكذلك تطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج، إلى جانب رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي. وفق “أخبار 24”.