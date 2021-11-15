لتطوير خدمات التشييد والبناء.. ” الشؤون البلدية والإسكان” تطلق برنامج نقاط التصنيف عبر “بلدي”

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، برنامج نقاط التصنيف عبر منصة بلدي بهدف تطوير خدمات قطاع التشييد والبناء.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة، أن برنامج نقاط التصنيف يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة للمساهمة بارتقاء جودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن البرنامج يتابع مدى مواءمة درجات تصنيف المنشآت بتنفيذ المشاريع عن طريق ربط المخالفات الميدانية بنظام برنامج النقاط. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في تطوير وتحسين خدمات قطاع التشييد والبناء، وخلق بيئة تنافسية في الجودة بين المنشآت، إضافة إلى تحسين الإجراءات والخدمات البلدية والرقابية، ورفع الالتزام بمعايير جودة الأداء، والتحقق من المخالفات وتصحيح الوضع.