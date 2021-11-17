وجّه عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، رسالة لزوجتين لا يقدمان المأكل والمشرب لزوجهما إلا بمقابل مادي.
وقال المطلق خلال مداخلة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الزوجة لا تخرج للعمل، ولا تشارك في نفقات المنزل، وفي المقابل يُنفق الزوج عليها وعلى الأولاد، لذلك يجب عليها خدمة زوجها والاهتمام بترتيب احتياجاته حتى يستطيع القيام بعمله. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الزوج يجب عليه أن يكرم زوجته بما هو موجود لديه، وعلى المرأة أن تخدمه وتقوم بما عليها من واجبات، مستشهداً بقوله الله سبحانه وتعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، متسائلاً عن سبب وجود الزوجة في منزل الزوج إذا لم تلبِ كافة احتياجاته.
رجل تزوج بامرأتين ولا تقومان بخدمته إلا بمقابل مادي، فهل فعلهن جائز؟
الشيخ أ.د. عبدالله المطلق يجيب ويوجه رسالة لهم#يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/gGLNGYKrEQ pic.twitter.com/YADovlUo2O
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 16, 2021