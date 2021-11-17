تنبيهات بضباب معيق للرؤية بالرياض وعدة مناطق.. و”أمن الطرق” يدعو قائدي المركبات لتوخي الحذر

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، منوهاً إلى تكوّن حالة ضبابية على عدة مناطق.
وأوضح المركز أن مدن المجمعة وحريملاء ورماح وشقراء بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الشرقية وجازان، ستشهد ضباباً كثيفاً يسبب تدنياً في الرؤية الأفقية، ويستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم (الأربعاء).
وأضاف أن أجزاءً من منطقتي عسير والباحة، ستشهد رياحاً نشطة مع سحب رعدية ممطرة، يصاحبها تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، شددت القوات الخاصة لأمن الطرق على مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض وخاصة مدن المجمعة وحريملاء ورماح وشقراء، توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، تحسباً لحالة الضباب المتوقعة.