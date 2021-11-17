شركات التأمين: شركة واحدة تقدم التأمين على المركبات ذاتية القيادة ولا يتوفر إلا لأماكن محددة

كشف المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، عن نوع التأمين الجديد للمركبات ذاتية القيادة، وعدد شركات التأمين التي تقدم مثل هذا النوع من التأمين على هذا الطراز من المركبات .
وقال العيسى إن هذا النوع من التأمين تقدمه في السوق السعودي شركة واحدة فقط حتى الآن، وهو تأمين ضد الغير للمركبات ذاتية القيادة وتحت شروط معينة، لأن هذا النوع من المركبات يحتاج إلى شروط معينة ليست متوفرة إلا في أماكن محددة، موضحًا أن هذا النوع من التأمين سيحتاج إلى عدة سنوات ليكون منتشرًا بصورة أكبر.
وأضاف العيسى أن هذا النوع الجديد من التأمينات يأتي ضمن جهود البنك المركزي السعودي في تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة، واستجابة لحاجة السوق إلى تلك الأنواع من التأمين. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي أعلن في وقت سابق اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودي، وأن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا.