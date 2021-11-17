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أخبار محلية > الأرصاد: هطول أمطار على كافة مناطق المملكة ابتداءً من بعد غد
17/11/2021   7:27 م

الأرصاد: هطول أمطار على كافة مناطق المملكة ابتداءً من بعد غد

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار على مناطق المملكة، اعتبارًا من بعد غد (الجمعة).

وأوضح الناطق الرسمي للمركز، حسين القحطاني، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن الأمطار تشمل منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية، مرجحًا أن تمتد لكافة مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية، والرياض والقصيم .

ونوه باستمرار هذه الحالة الجوية حتى يوم الإثنين المقبل، وقد يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع قرب دخول فصل الشتاء.

وفق “أخبار 24”.

الأرصاد: هطول أمطار على كافة مناطق المملكة ابتداءً من بعد غد

أخبار محلية
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