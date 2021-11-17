نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل جائزة الملك خالد (فيديو)

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد، وذلك
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفاز بالمركز الأول الجمعية النسائية الخيرية الأولى، بينما نال المركز الثاني جمعية المودة للتنمية الأسرية
بمكة المكرمة، فيما منح المركز الثالث لجمعية ومراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة “المجلس الفرعي بجدة”.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الجائزة، الأمير فيصل بن خالد أن المؤسسة رسخت نهجاً ثابتاً لتكريم الرواد والمتميزين في خدمة المجتمع بحلول وممارسات تنموية مستدامة.
كما أكد أن الجائزة تواكب الحراك الكبير الذي تسير به كافة القطاعات لتحقيق رؤية 2030، وتشهد إقبالاً كبيراً للراغبين في المشاركة. وفق “أخبار 24”.
وتُعد جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة متفردة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.
فيديو | نيابة عن #الملك_سلمان.. أمير #الرياض بالإنابة يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد #الإخبارية pic.twitter.com/UhzFqbIOkD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2021
فيديو | أمين عام جائزة الملك خالد يستعرض أسماء الفائزين بالجوائز لعام 2021 #الإخبارية pic.twitter.com/nGbXWZGb4y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2021