تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات السبت

نجح فريق الكرة نادي ضمك، في استعادة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات يوم السبت في افتتاح الجولة الـ12 من البطولة.
واحتل فريق ضمك الصدارة برصيد 24 نقطة، ويليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 23 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 22 نقطة، وجاء الهلال رابعًا برصيد 19 نقطة، والرائد خامسًا برصيد 18 نقطة.
وفي المركز السادس تواجد فريق الفيحاء برصيد 17 نقطة، وخلفه كل من الأهلي والفيصلي في المركزين السابع والثامن برصيد 15 نقطة لكل منهما.
وجاء فريق النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، والفتح عاشرًا برصيد 12 نقطة، بينما تواجدت أندية الحزم والتعاون والاتفاق والطائي وأبها في المراكز من 11 إلى 15 على الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.
وفق “أخبار 24”.