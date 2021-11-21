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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم: هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة
21/11/2021   6:58 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم: هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما يتوقع تكوّن الضباب على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22-44 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس المتوقعة اليوم: هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

أخبار محلية
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