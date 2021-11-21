زارها 3 ملايين شخص.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو يُلخص فعاليات الشهر الأول لموسم الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يُلخص الفعاليات التي شهدها الشهر الأول لـ”موسم الرياض”، وحجم الإقبال الكبير من قبل الجمهور.
وبيّن الفيديو، بعضاً من الفعاليات المميزة التي قدمت خلال الأسابيع الماضية وبينها العروض الفنية والرياضية والألعاب النارية، ومدى تفاعل الأسر والأطفال معها.
بدوره نوه آل الشيخ، إلى أن عدد الزائرين لفعاليات موسم الرياض وصل حتى الآن إلى 3 ملايين زائر.
فيديو يلخص ما حدث في الشهر الاول من موسم الرياض … والحمد لله وصلنا الى ٣ مليون زائر 💪❤️🇸🇦 … لا تجووون😉#موسم_الرياض pic.twitter.com/aOpcmuHbYJ
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2021
وفق “أخبار 24”.