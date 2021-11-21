نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > زارها 3 ملايين شخص.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو يُلخص فعاليات الشهر الأول لموسم الرياض
21/11/2021   6:56 ص

زارها 3 ملايين شخص.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو يُلخص فعاليات الشهر الأول لموسم الرياض

+ = -
963

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يُلخص الفعاليات التي شهدها الشهر الأول لـ”موسم الرياض”، وحجم الإقبال الكبير من قبل الجمهور.

وبيّن الفيديو، بعضاً من الفعاليات المميزة التي قدمت خلال الأسابيع الماضية وبينها العروض الفنية والرياضية والألعاب النارية، ومدى تفاعل الأسر والأطفال معها.

بدوره نوه آل الشيخ، إلى أن عدد الزائرين لفعاليات موسم الرياض وصل حتى الآن إلى 3 ملايين زائر.

وفق “أخبار 24”.

زارها 3 ملايين شخص.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو يُلخص فعاليات الشهر الأول لموسم الرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185752.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.