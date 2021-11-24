ولي العهد يوافق على الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية

وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية.
ورفع وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، شكره وامتنانه لولي العهد، لموافقته، مؤكداً أن رئاسة ولي العهد الفخرية سيكون لها الأثر الكبير في رعاية مسيرة هذا الكيان الثقافي المهم، ودعمٌ لتحقيق أهدافه في تعزيز الهوية الوطنية وإثراء وريادة الفنون التقليدية السعودية محلياً وعالمياً.
وأضاف أن الرئاسة الفخرية تمثل حافزاً إضافياً ليقدم المعهد بيئة إبداعية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الفنون التقليدية السعودية من خلال برامج تعليمية وثقافية ومجتمعية، وتشجيعاً للمبدعين الشغوفين بالفنون التقليدية من أرجاء وطننا الغالي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن فكرة المعهد انبثقت من توجيهات ورؤية ولي العهد الداعمة لقطاعات الثقافة والتي تعد أحد أهم مرتكزات جودة الحياة، وهو يهدف إلى تنشيط صناعة الثقافة وجعلها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني. كإحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة”، وركائز رؤية المملكة 2030.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في مارس الماضي على تأسيس المعهد، ليكون بمثابة مركز معرفي يثري الحياة الثقافية، ويحتفي بالهوية الوطنية السعودية، ويرفع مستويات الوعي بالمشهد الثقافي ولبنة مهمة في تحقيق التوجهات والرؤى الوطنية.