أمير المدينة يشهد توقيع عقد إنشاء مركز طبي بسعة 300 سرير

شهد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى وبرج طبي بسعة 300 سرير على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) في المدينة المنورة.
ووقّع العقد أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، ومن جانب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان الحبيب.
ويتكون المشروع الاستثماري من قطعة أرض على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) بغرض تأجيرها لتطويرها وبناء مستشفى وبرج طبي جديد يتكون من 10 طوابق، بمدة إيجارية طويلة المدى تصل إلى 50 سنة وفقًا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.
ويقدم خدمات الطوارئ والعنايات المركزة للأطفال والكبار، بالإضافة إلى العناية المركزة القلبية والعمليات الجراحية والقسطرة القلبية والخدمات التخصصية للأطفال وطب وجراحة النساء والولادة والغسيل الكلوي وغيرها من الخدمات الطبية التي تُساهم في رفع منظومة الخدمات الصحية في المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية أمانة منطقة المدينة المنورة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتهيئة الفرص المناسبة لاستقطاب العديد من المؤسسات والشركات الطبية المتميزة في مجالات تقديم الرعاية الصحية، بهدف دعم منظومة الرعاية العلاجية والطبية في المدينة المنورة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.