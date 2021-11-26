متحور جديد لكورونا أكثر خطورة يثير قلق العالم .. أبرز المعلومات عنه وفاعلية اللقاحات معه

في وقت تشغل فيه متحورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، العالم، فجّر علماء في جنوب أفريقيا الخميس، مفاجأة صادمة، باكتشاف متحور جديد من كورونا هو “بوتسوانا”.
وأِشارت جنوب إفريقيا -البلد الأكثر تضررًا من الفيروس-، إلى أن المتحور الجديد يعد مثيرًا للقلق، وسط توقعات بكونه سبب ارتفاع الإصابات في البلد.
خريطة الانتقال
أطلق العلماء على المتحور الجديد اسم “بوتسوانا”، وجرى تشخيص أول حالة به في جمهورية بوتسوانا، فيما عثر في وقت لاحق على 6 حالات في جنوب أفريقيا الدولة المجاورة لبوتسوانا.
وجاءت الإصابة الثامنة بمتحور كورونا في هونغ كونغ، لمسافر عائد من جنوب أفريقيا.
عدد الإصابات
حتى الآن، رصدت 50 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ.
وفي تحديث يومي منتظم للحالات المؤكدة على الصعيد الوطني في جنوب أفريقيا، أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية، عن 2465 إصابة جديدة بكوفيد-19، أي أقل بقليل من ضعف الإصابات في اليوم السابق.
خطورة المتحور
في وقت سابق، كان علماء وخبراء، قد حذروا من متحور جديد لفيروس كورونا يشكل خطورة أكثر مما سبقه من المتحورات، لما يحتويه من طفرات جينية.
في الوقت نفسه أشار علماء من جنوب أفريقيا – مكتشفو المتحور الجديد- إلى أن “بوتسوانا”، لديه أكثر من 32 طفرة جينية، لا يعرف حتى الآن مدى استجابتها للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
ويثير المتحور الجديد قلق العلماء، فالطفرات الـ 32 المرصودة على بروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا، تمكنه من مقاومة المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي ينتشر بشكل سريع. وفق “أخبار 24”.
إجراءات المواجهة
ولمواجهة المتحور، تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا لتقييم المتحور الجديد، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات من جنوب أفريقيا.
في السياق نفسه، قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن المتحور الجديد مختلف عن سلالات كورونا الذي صنعت اللقاحات لمواجهته.
آلية المواجهة
وفي خطوة استباقية، أوصى العلماء بالحصول على الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد، في حال مرور 6 أشهر على تاريخ الجرعة الثانية.
يذكر أن جنوب أفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام، وهي الأكثر تضررا في القارة من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2.9 مليون إصابة وأكثر من 89 ألف وفاة، في ظل تفشي متحور دلتا شديد العدوى في العالم بعدما اكتُشف للمرة الأولى في الهند.