شؤون الحرمين تجهز التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام لاستقبال المصلين.
وتحتوي التوسعة على أعداد كبيرة من المصليات، وتتميز بتنظيمها المتفرد في التعامل مع الحشود، مع وجود ممرات بين مختلف المصليات.
وتشمل التوسعة الساحات ومنها الغربية والتي تضم دورات مياه وممرات رحبة، إضافة إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام المهندس وليد المسعودي، أنه تم تشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين.
وكشف عن تشغيل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونيا ونظام إضاءة تعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصريا، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آلياً.
وأشار إلى أنه تتوفر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبردة، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة.
وفق “أخبار 24”.