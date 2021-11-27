“الخثلان” يوضح حكم تحديد المنهج للطلاب من باب التسهيل عليهم

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم تحديد المنهج للطلاب من باب التسهيل عليهم.
وقال الخثلان “الخثلان” خلال حديثه في برنامجه “منارات الهدى”، إن التحديد لا بأس به إذا كان ذلك من باب تقريب المادة العلمية، وإيصالها للطلاب بطريقة مبسطة وقصيرة، أما إذا التحديد من باب التقليل من المادة العلمية فهذا خلاف مقتضى الأمانة ولا يجوز فعله. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة أن يقوم المعلم بعمله بكل أمانة وصدق وأن يشرح المنهج كاملاً للطلاب، ويختبرهم في جميعه وليس جزء منه، مؤكداً أن القيام بعكس ذلك يعتبر مخالفة يعاقب عليها المعلم.
✨ ما حكم تحديد المنهج للطلاب من باب التسهيل عليهم؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 22, 2021