حذر استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، من التأثير السلبي لمشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام على زيادة السمنة، موجهاً نصيحة للأسر بشأن طعام الأطفال.
وقال العنزي، إن مشاهدة التلفاز أثناء الأكل من السلوكيات الخاطئة التي تزيد السمنة؛ كون الرغبة العاطفية هي التي تسيطر على الإنسان في تلك الحالة وليس رغبته في سد احتياجه من الطعام.
وأضاف خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، أن الشخص لا يكون لديه في هذه الحالة سيطرة على الطعام وقد يتناوله دون شعور ولا يحسب الكميات التي يتناولها. وفق “أخبار 24”.
ونصح الأسر بضرورة إلغاء تلك العادة لدى أطفالهم حفاظاً على صحتهم، مشيراً إلى أنه يمكن الحفاظ على تناول الغذاء بشكل صحي من خلال جدولة الوجبات ومنع الأطفال من تناول الطعام أمام التلفاز.
فيديو | استشاري جراحة السمنة د.نايف العنزي لـ #نشرة_النهار:
من السلوكيات الخاطئة التي تزيد السمنة مشاهدة التلفاز أثناء الأكل ويجب على الأهل إلغائها عند الأطفال #الإخبارية pic.twitter.com/ja0na7dUoy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 26, 2021