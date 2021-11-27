تاليسكا: لا يوجد مشاكل في النصر.. وحققنا 3 نقاط مهمة

رفض محترف النصر، البرازيلي تاليسكا التعلق على قرار إدارة ناديه برحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال تاليسكا بعد مباراة الفريق أمام الأهلي:” لن أعلق على موضوع حمدالله وغيره، ولا يوجد مشاكل في النصر”.
وانتقل للحديث عن فوز فريقه على الأهلي بنتيجة 2-1 ، مؤكدًا أن الأهلي فريق جيد والنصر حصل على 3 نقاط مهمة.
وتابع:”بعد الاحتفالية سقطت على ركبتي وأُصبت، وكنا نملك الروح القتالية اللازمة وهذا هو المهم”.
وأتم تاليسكا تصريحاته:””حب الانتصار كان أقوى من كل شيء ونشكر الجماهير”.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع. وفق “أخبار 24”.