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رياضة > مدرب النصر: قمنا بدراسة الأهلي جيدًا.. ونجحنا في فرض شخصيتنا
27/11/2021   7:03 ص

مدرب النصر: قمنا بدراسة الأهلي جيدًا.. ونجحنا في فرض شخصيتنا

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علق المدرب المؤقت لفريق النصر مارسيلو، على تحقيق الفوز أمام نظيره الأهلي، مساء الجمعة، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري المحترفين.

وقال مارسيلو في تصريحات بعد المباراة: “قمنا بدراسة الأهلي جيدًا ونجحنا في فرض شخصيتنا اليوم”.

وأضاف: “لا أعلم هل هي آخر مباراة بالنسبة لي أم لا”.

وأتم تصريحاته:” في الظروف الصعبة تظهر معادن اللاعبين، ونمتلك لاعبين رائعين جدًا وأصحاب شخصية ممتازة”.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع. وفق “أخبار 24”.

مدرب النصر: قمنا بدراسة الأهلي جيدًا.. ونجحنا في فرض شخصيتنا

رياضة
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