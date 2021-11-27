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رياضة > أول تعليق من “هاسي” بعد خسارة الأهلي أمام النصر
27/11/2021   7:03 ص

أول تعليق من “هاسي” بعد خسارة الأهلي أمام النصر

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علق المدير الفني لفريق الأهلي بيسنيك هاسي، على خسارة فريقه أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري المحترفين.

وقال هاسي بعد مباراة الأهلي والنصر: “نحن من أهدى النصر الفوز اليوم، وخسرنا بسبب ما فعلناه وليس لقوة المنافس”.

وأوضح مدرب الأهلي، أن اللاعبين لم يقدموا المطلوب منهم خلال مواجهة النصر لذلك انتهت المباراة بخسارة الفريق.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع. وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من “هاسي” بعد خسارة الأهلي أمام النصر

رياضة
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