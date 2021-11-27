“التسوية الودية” تنهي دعوى جماعية بالصلح وتسليم أجور متأخرة تجاوزت 700 ألف ريال بالرياض

تمكن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لإحدى شركات المقاولات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إنهاء الدعوى الجماعية المكونة من 68 عاملاً تم بالصلح، وكان الصلح على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة.
وأضاف أن ذلك تم من خلال عقد جلستي صلح، حيث جرى تشكيل فريق ميداني للشخوص إلى مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز 700 ألف ريال والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة. وفق “أخبار 24”.