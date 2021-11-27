انتخاب الأميرة هيفاء آل مقرن رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بـ”اليونسكو”

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة؛ الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، رئيساً للجنة البرامج والعلاقات الخارجية.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 213 من المجلس التنفيذي، أمس (الجمعة) في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث ستتولى الأميرة هيفاء رئاسة اللجنة للفترة من 2021 حتى 2023م.
وتعد لجنة البرامج والعلاقات الخارجية من أهم لجان المجلس التنفيذي للمنظمة، وتعنى بمتابعة الأنشطة ومخرجات تقارير استراتيجية اليونسكو، وتقارير عمل المنظمات الدولية وتنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ويأتي انتخاب المملكة لرئاسة هذه اللجنة، تأكيداً لدورها الفاعل والمحوري في اليونسكو لدعم عملية اتخاذ القرار بطرق منهجية وعادلة، تضمن سير أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية. وفق “أخبار 24”.