الأهلي مطالب بدفع 21 مليون ريال بسبب قضية “دي سوزا”

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بات ملزم بدفع 21 مليون ريال بسبب مستحقات في قضية اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا.
وقال الفراج في تصريحات خلال برنامجه”أكشن مع وليد”:” الأهلي خلاف الخسارة أمام النصر، عنده مشاكل كل يوم تزيد، اليوم أو أمس وصلت قضية دي سوزا ليصبح الأهلي مطالب بدفع 21 مليون ريال”.
وأضاف:” الأهلي سيحتاج لدفع 50 مليون ريال أو اكثر في الشتوية، اعتقد أن الأهلي حدد خيارته في هذا الموسم وهو تقليص المديونية”. وفق “أخبار 24”.
وتابع:” موسم للنسيان والله يعين الأهلاوية ومرحلة صعبة، ما في قدرة ينافس هذا الموسم، يكتفي هذه الفترة بالتواجد في مرحلة الوسط، حتى يعود الموسم القادم للمنافسة”.
وانضم “دي سوزا” إلى النادي الأهلي، في صيف 2018، قادمًا من صفوف فناربخشه التركي، في صفقة قدرت قيمتها بـ12 مليون يورو، وبعد عامين، فسخ عقده مع الفريق لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.