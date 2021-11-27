صور.. تكريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة “أسير الشوق” بموسم الرياض

نظمت الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس (الجمعة)، حفل “ليلة أسير الشوق”؛ تكريماً للشاعر الأمير نواف بن فيصل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.
وشهد مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي” تقديم مجموعة من أعمال الشاعر الأمير نواف مع عدد من الفنانين، وأغنيات أخرى قدمها المطربون عبادي الجوهر، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، والفنانة أصالة، واختتم الحفل فنان العرب محمد عبده بأروع قصائد الأمير نواف بن فيصل.
من جهته، قال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ إنه تشرف بحضور الحفل والذي يعد واحداً من الاحتفالات الرائعة التي جرى تنظيمها بموسم الرياض.
📹 ليلة استثنائية عاشها جمهور الفن والطرب الأصيل في #ليلة_أسير_الشوق تكريماً للأمير الشاعر نواف بن فيصل💚#موسم_الرياض pic.twitter.com/Pw2FOUPatU
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 27, 2021
وفق “أخبار 24”.