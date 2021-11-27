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جديد المحليات > صور.. تكريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة “أسير الشوق” بموسم الرياض
27/11/2021   1:14 م

صور.. تكريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة “أسير الشوق” بموسم الرياض

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نظمت الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس (الجمعة)، حفل “ليلة أسير الشوق”؛ تكريماً للشاعر الأمير نواف بن فيصل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وشهد مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي” تقديم مجموعة من أعمال الشاعر الأمير نواف مع عدد من الفنانين، وأغنيات أخرى قدمها المطربون عبادي الجوهر، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، والفنانة أصالة، واختتم الحفل فنان العرب محمد عبده بأروع قصائد الأمير نواف بن فيصل. 

من جهته، قال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ إنه تشرف بحضور الحفل والذي يعد واحداً من الاحتفالات الرائعة التي جرى تنظيمها بموسم الرياض. 

كريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة "أسير الشوق" بموسم الرياض

كريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة "أسير الشوق" بموسم الرياض

كريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة "أسير الشوق" بموسم الرياض

كريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة "أسير الشوق" بموسم الرياض

كريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة "أسير الشوق" بموسم الرياض

 

وفق “أخبار 24”.

صور.. تكريم الأمير نواف بن فيصل في ليلة “أسير الشوق” بموسم الرياض

جديد المحليات
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