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جديد المحليات > السفارة تنبه المواطنين لضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية الجديدة في هولندا
27/11/2021   1:16 م

السفارة تنبه المواطنين لضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية الجديدة في هولندا

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وجهت سفارة المملكة في هولندا، تنبيهاً لجميع المواطنين المتواجدين على الأراضي الهولندية بضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة للحد من تفشي فيروس “كورونا”.

وأوضحت السفارة أن الحكومة الهولندية قررت اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري تطبيق التدابير الاحترازية والمتمثلة في: إغلاق محلات التموين في الساعة الـ8 مساء، وإغلاق المطاعم والكافيهات والمؤسسات الثقافية والرياضية الساعة الـ5 مساء.

وأضافت أن المدارس ستستمر بإلزام الطلاب من الصف السادس بارتداء الكمامات، مع ضرورة الالتزام بالحفاظ على مسافة 1.5 متر في الأماكن العامة، وفي حالة عدم الالتزام بها سوف تفرض غرامة 95 يورو. وفق “أخبار 24”.

السفارة تنبه المواطنين لضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية الجديدة في هولندا

جديد المحليات
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