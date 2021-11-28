شابة تنجح في تأسيس نادٍ رياضي للنساء بعرعر

نجحت شابة سعودية في تأسيس نادٍ رياضي للنساء يشتمل على العديد من الألعاب الرياضية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية.
وأوضحت الشابة خلود المجلاد، في تقرير ببرنامج “mbc في أسبوع” على قناة “mbc”، أنها أقبلت على ممارسة الرياضة منذ صغرها قبل أن تُبادر بافتتاح مشروعها الخاص بالمجال الرياضي النسائي.
ولفتت المجلاد إلى أن مشروعها يتيح العديد من الألعاب للنساء مثل الحديد والبوكسينغ والفنون القتالية والسباحة وكرة القدم، مبينةً أنها تعتزم إطلاق أول فريق نسائي لكرة القدم بالحدود الشمالية.
وأشارت إلى أن الهدف الخاص بها هو تغيير مفاهيم الرياضة لدى النساء وألا تقتصر على التخسيس وإنقاص الوزن لكن تصل إلى زيادة اللياقة البدنية.
شابة سعودية طموحه “خلود المجلاد” تؤسس نادي رياضي لنشر ثقافة الرياضة وممارسة مختلف الألعاب الرياضية
القصة الكاملة مع منصور المزهم @m_almzham#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/OW3i1U58ov
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 27, 2021
وفق “أخبار 24”.