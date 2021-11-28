رسميًا.. الكشف عن مسار رالي داكار السعودية 2022

كشفت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2022، مساء اليوم الأحد، عن مسار الرالي الذي ينطلق يناير المقبل في صحراء المملكة.
وستبدأ المرحلة الخامسة من مسار الرالي من القيصومة إلى الرياض بمسافة قدرها 465 كيلو مترًا، والمرحلة السادسة من الرياض إلى الرياض بمسافة قدرها 348 كيلو مترًا.
وفي المرحلة السابعة لرالي داكار من الرياض إلى الرياض في طريق آخر مخصص بمسافة قدرها 421 كيلو مترًا.
وستكون المرحلة الثامنة من الرياض إلى الدوادمي بمسافة قدرها 401 كيلو متر. وفق “أخبار 24”.
المرحلة التاسعة من الدوادمي إلى وادي الدواسر بمسافة قدرها 397 كيلو مترًا، المرحلة العاشرة من وادي الدواسر إلى وادي الدواسر حيث سيكون المسار في المنطقة نفسها بمسافة قدرها 287 كيلو مترًا.