استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الأحد)، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية، بمناسبة تعيينه في منصبه.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سفير دولة قطر عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز #أمير_الشرقية
بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد سفير دولة قطر الشقيقة لدى المملكة السيد بندر بن محمد العطيه بمناسبة تعيينه في منصبه. pic.twitter.com/6YqCS5bJbh
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) November 28, 2021
وفق “أخبار 24”.