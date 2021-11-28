استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الأحد)، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية، بمناسبة تعيينه في منصبه.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب سفير دولة قطر عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.

وفق “أخبار 24”.