“السعودية للكهرباء” تعلن موافقة مجلس الوزراء على نقل حصصها في شركة شراء الطاقة لملكية الدولة

أعلنت الشركة “السعودية للكهرباء”، صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن هذا القرار جاء ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلنها في نوفمبر من العام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي تشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وأبانت أن هذه الخطة تهدف إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يساهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الشركة السعودية لشراء الطاقة تعتبر مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه.
وأشارت إلى أن نقل الملكية يأتي كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأضافت أنها لا تتوقع أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثر جوهري على أدائها المالي أو حقوق مساهميها، مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.